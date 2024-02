Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de miercuri, 7 februarie 2024, a emisiunii Power Couple, difuzata pe micile ecrane de Antena 1, anunța mari provocari pentru cuplurile din concurs. Se lasa cu desparțire intre parteneri? Prezentatorul TV Dani Oțil a ramas mut. „Ma intorc singura”, a decis o concurenta. Foto Daiana Anghel a șocat…

- Momentul in care liniștea s-a lasat in jungla din Republica Dominicana. Ediția de marți, 30 ianuarie 2024, o marturisire a adus lacrimi in ochii concurenților de la Survivor Romania All Stars. Robert Moscalu a facut o dezvaluire dureroasa despre moartea mamei sale. Marturisiri dureroase la Survivor…

- Antena 1 aduce in prim-plan o noua provocare televizata pentru cuplurile din Romania, „Power Couple Romania – La bine și la greu”, o competiție ce promite sa fie plina de emoție și adrenalina. Prezentata de carismaticul Dani Oțil, emisiunea va avea premiera pe 5 februarie, oferind telespectatorilor…

- Un moment neașteptat a avut loc sambata, 30 decembrie 2023, la TV, cand s-a difuzat finala show-ului iUmor, de la Antena 1. Sezonul 15 a ajuns la final, avandu-l invitat special pe George Tanase, care s-a transformat in Irina Fodor. A adresat ironii la adresa lui Bontea și Scarlatescu, fara nicio reținere.…

- iUmor sezonul 15 se apropie de marea finala! Ultima ediție a show-ului jurizat de Delia, Cheloo, Catalin Bordea și Cosmin Natanticu va fi difuzata sambata, 30 decembrie 2023, iar finaliștii vor da totul pentru a caștiga atat trofeul, cat și marele premiu

- In aceasta seara Antena 1 difuzeaza a 7-a etapa din America Express, pe drumul Ecuadorului, cunoscut sub numele de „La Ruta del Sol”, un drum stravechi comercial de coasta din aceasta regiune, vechi de 3000 de ani. Dar, marea surpriza a acestei etape a fost apariția Anamariei Prodan. De ce, cum și ce…

- Prima gala live din acest sezon al competiției muzicale de la PRO TV a adus momente fabuloase pe scena. Ediția speciala, difuzata pe 1 Decembrie 2023, a fost seara romaneasca, toți concurenții au interpretat piese cunoscute ale artiștilor de la noi din țara. Publicul a fost cel care ales, doar doi din…

- Ediția de sambata seara, 18 noiembrie 2023, de la America Express – Drumul Soarelui a facut puțina lumina in privința relației dintre Aris Eram și Laura Giurcanu. Se pare ca idila tinerilor incepe inca din emisiunea Antena 1, cei doi aruncandu-și „sageți de iubire” in concurs. Toți concurenții au zambit.…