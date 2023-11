Cel mai mare târg de nunți va avea loc în acest weekend Targul Național de nunți da ora exacta in ceea ce privește ultimele trenduri. Anul, sute de cupluri din intreaga țara merg la acest eveniment pentru a vedea care sunt cele mai noi tendințe in materie de nunți. Cel mai mare targ de nunți va avea loc in acest weekend la Palatul Parlamentului din București. Acesta și-a deschis porțile pentru mirese și nu numai de ieri, 10 noiembrie. Cei interesați mai pot merge, in cursul zilei de astazi, 12 noiembrie, de la ora 10.00 pana la ora 19.00. Duminica, viitoarele mirese mai pot merge de la ora 10.00 la 18.00 la targ pentru a afla cum iși pot realiza nunta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

