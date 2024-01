Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile imobiliarelor au explodat in ultimii ani, iar cumpararea unei case este un vis pentru mulți. Mai sunt insa zone cu prețuri normale, dar trebuie sa puteți munci de acasa.O casa batraneasca situata in Lunca, Buzau, costa doar 7.038 de euro pe cel mai mare site de anunțuri din Romania. Proprietatea…

- In ultimii ani, prețurile locuințelor din București au crescut considerabil. Totuși, intr-o singura zona din Capitala a existat o scadere sub pragul psihologic de 60.000 de euro. Localitatea din Romania unde o casa cu 4 camere, fantana in curte și teren de 2.000 metri patrați costa 7.000 de euro Tot…

- Un nou anunț imobiliar a aparut pe piața din Campia Turzii, fiind propus spre vanzare un apartament de doua camere, dar prețul este negociabil, spune proprietarul. Apartamentul are doua camere și se afla la etajul 2 din 4. Are ușa metalica, termopane, iar blocul este izolat. Apartamentul se afla pe…

- Criza ucraineana a marcat un punct de cotitura pentru consumul de gaze din Europa, care se așteapta sa scada din nou in acest an, pe masura ce locuințele și firmele adopta masuri de imbunatațire a eficienței și pompe de caldura, potrivit organismului mondial de supraveghere a energiei, Agenția Internaționala…

- Cum arata vila in care au locuit Angelina Jolie și Brad Pitt. E de vanzare! Pe vremea cand formau un cuplu, Angelina Jolie și Brad Pitt au locuit o perioada in istoricul cartier francez din New Orleans. Vila in care ei au locuit in acea perioada poate fi cumparata luna viitoare, in cadrul unei licitații.…

- Anunț vanzare de bunuri imobile - apartament de 3 camere, situat in Timișoara, cartierul Torontalului. D.G.R.F.P. Timisoara, prin intermediul A.J.F.P. Timis, va face cunoscut ca in ziua de 24 luna 10 ora 15 anul 2023 in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde la licitatie…