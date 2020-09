Cel mai mare parc pentru căţei, amenajat sub Tâmpa se deschide în week-end (Eveniment) Va fi al 7-lea „parc al cainilor”, urmeaza alte 3: Noua, Tractorul si Bartolomeu! La finalul acestei saptamani va fi deschis cel mai mare parc ce poate fi folosit plimbarea cainilor din Brasov. Acesta este amenajat intr-un tarc cu o suprafata de 1.500 de metri, situat langa terenurile de baschet de pe Aleea de sub Tampa. In acest loc, cateii isi vor putea face nevoile, dar vor putea alerga si printre arbori, fara... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

