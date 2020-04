Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a urcat miercuri la 9.710 dupa raportarea a 468 de noi cazuri. Potrivit ultimelor informații de la Grupul de comunicare Strategica, pana acum au murit 508 pacienți asociați cu Covid-19. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și…

- Zece cazuri noi de infectare cu CoVid-19 au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud. Totodata, in același interval, 15 persoane au fost declarate vindecate și externate, dintre care trei sunt cadre medicale. La nivel național, 351 de noi cazuri de imbolnavire s-au inregistrat…

- •Aproximativ 45 tone de echipamente medicale, constand in 100 de mii de combinezoane de protecție, vor fi aduse in țara, in perioada 13-17 aprilie, cu aeronave de transport aparținand Forțelor Aeriene Romane. Echipamentele au fost achiziționate din Coreea de Sud de statul roman, prin Oficiul Național…

- 14 Aprilie 2020, ora 13.00 Aproximativ 45 tone de echipamente medicale, constand in 100 de mii de combinezoane de protecție, vor fi aduse in țara, in perioada 13-17 aprilie, cu aeronave de transport aparținand Forțelor Aeriene Romane. Echipamentele au fost achiziționate din Coreea de Sud de statul roman,…

- Inca doi bistrițeni au fost confirmați, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectați cu noul coronavirus, totalul ajungand astfel in județ la 78 de persoane cu CoVid-19, dintre care 12 cazuri sunt declarate vindecate. De asemenea, peste 1.600 de persoane se afla in izilare la domiciliu sau carantina instituționalizata.…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.639 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 56 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Vineri, 3 aprilie, 9 tone de materiale sanitare, constand in 200.000 de maști FFP2, au ajuns in Romania din China. Aceste materiale vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre cele aflate in județe cu un numar mare de persoane…