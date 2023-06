Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Enceanu, autorul cantecului ”Banii fir-ar ei”, nu se prea plange de lipsa lor. Solistul care racorește și prin melodii populare, dar și la ștrandul sau din Filiași, a devenit unul dintre cei mai solicitați artiști ai folclorului și muzicii de petrecere, și are solicitari pe banda rulanta.…

- Se implinesc aproape 30 de ani de cand Paul Surugiu, ”Fuego” așa cum il știe intreaga țara, se afla pe drumuri, intr-un perpetuu turneu. O viața dedicata spectacolelor reușite, unul din lucrurile la care se pricepe foarte bine. Iar cea mai mare parte a banilor se intorc in calitatea actului și noi…

- Cirque du Soleil revine la Bucuresti cu noua sa productie 'OVO', in perioada 15-18 februarie 2024, la Romexpo, potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, luni, Agerpress.OVO este o "experienta captivanta, o intruziune plina de culoare" intr-o noua zi din viata insectelor intr-o colonie…

- Viorica și Ionița de la Clejani sunt nerabdatori sa-l revada pe bunul lor prieten, Johnny Depp, actorul din seria ”Pirații din Caraibe”. La concertul acestuia, cu Trupa Hollywood Vampires, programat pe 8 iunie, la Romexpo, in București, intreaga familie a celebrilor lautari va fi prezenta, ca sa-l susțina.…

- Se cunosc inca din tinerețe. Fiecare a pornit de jos și a cunoscut consacrarea artistica la București, acolo unde se da ”ora exacta” in muzica romaneasca. Fuego (Paul Surugiu) și Raoul (Rareș Borlea) se vor reintalni duminica, la TVR 2, in cadrul emisiunii ”Drag de Romania mea”. ”Duminica, de la ora…