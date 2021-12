Stiri pe aceeasi tema

- Compania recruteaza un Quality Assurance automation engineer pentru un salariu de 3.500 de euro pe luna. Cel mai interesant job al saptamanii, potrivit sursei citate, este specialist de mediu pentru un lant de retail discounter, printre ale carui responsabilitati se va numara evaluarea impactului de…

- Astfel, o companie romaneasca ce ofera servicii de dezvoltare software, aplicatii mobile sau dezvoltare de algoritmi IA (inteligenta artificiala) recruteaza un IT team lead, oferta salariala fiind de 3.200 de euro pe luna. Compania are birouri in Bucuresti, Galati si Braila, dar job-ul este remote.…

- Respectiva companie recruteaza un ”senior software developer & architect for real-time AI image processing systems”, oferind un salariu lunar de 5.000 de euro. Postul presupune relocare in Germania. La capitolul job-uri interesante, bestjobs a anuntat saptamana aceasta o serie oportunitati pentru vorbitorii…

- In schimb, cel mai interesant job al saptamanii vine din Bucuresti: o ”fabrica” de sushi cauta un director de productie si calitate cu o experienta minima de doi ani in industria alimentara. Salariul este cuprins intre 1.500 si 2.000 de euro pe luna. In topul celor mai mari salarii, care nu sunt din…

- 11 total views Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, va prezenta in premiera in Romania autobuzul pentru transport in comun Urbino 12 cu hidrogen, in cadrul unui tur național. Timp de doua luni, autobuzul Solaris cu hidrogen va fi prezent in…

- Printe orașe, cea mai mare incidența este in Slanic, județul Prahova, unde sunt 7,12 cazuri la mia de locuitori. Pe locurile urmatoare se gasesc Bragadiru, județul Ilfov, cu 6,91 la mie, Popești-Leordeni, tot din Ilfov, cu 6,27, Horezu, județul Valcea, cu 6,23, și Voluntari, județul Ilfov, cu 6,09,…

- Printe orașe, cea mai mare incidența este in Slanic, județul Prahova, unde sunt 7,12 cazuri la mia de locuitori. Pe locurile urmatoare se gasesc Bragadiru, județul Ilfov, cu 6,91 la mie, Popești-Leordeni, tot din Ilfov, cu 6,27, Horezu, județul Valcea, cu 6,23, și Voluntari, județul Ilfov, cu 6,09,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) scoate la concurs 20 de posturi in structurile teritoriale si in cea Centrala. DNA organizeaza la data de 25 octombrie 2021, ora 10,00 la sediul din str. Știrbei Voda, nr.79-81, sector 1, București, concurs pentru promovarea in funcții de execuție a personalului…