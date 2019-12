Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bine platiti directori din Europa sunt cei din Marea Britanie, care primesc 2,7 milioane de lire sterline pe an, datorita planurilor generoase de stimulente care sunt din ce in ce mai criticate de actionari, informeaza publicatia britanica Financial Times (FT), potrivit Agerpres. Este de…

- Grupul energetic german E.On a anuntat vineri un plan de restructurare a diviziei din Marea Britanie, care include compania Npower, costurile masurilor fiind evaluate la 500 de milioane de lire sterline (642 milioane dolari), transmite Reuters.Planul include inchiderea unor activitati ale…

- Un grup chinez de turism preia marca Thomas Cook, pentru peste 14 mil. dolari Grupul chinez Fosun Tourism, proprietarul touroperatorului Club Med, a anuntat vineri ca va prelua marca Thomas Cook pentru 11 milioane lire sterline (14,25 milioane dolari). Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche…

- Grupul chinez Fosun Tourism, proprietarul touroperatorului Club Med, a anuntat vineri ca va prelua marca Thomas Cook pentru 11 milioane lire sterline (14,25 milioane dolari), in incercarea de a-si extinde prezenta in sectorul turismului, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Cantarețul Ed Sheeran este cea mai bogata vedeta sub varsta de 30 de ani din Marea britanie, potrivit revistei Heat. Ed Sheeran, in varsta de 28 de ani, ocupa prima poziție in topul celor mai avute vedete sub 30 de ani din Marea Britanie. Artistul a acumulat o avere de 170 de milioane de lire sterline,…

- Operatorul britanic Thomas Cook a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline, citeaza Agerpres. Aparand in fata unui comitet al Parlamentului…

- Filiala britanica a Facebook a platit taxe de 28,5 milioane lire sterline in 2018, in condițiile in care veniturile au atins un record de 1,65 miliarde de lire sterline pe fondul creșterii puternice a publicitații, transmite BBC, potrivit Mediafax.Ultimele declaratii financiare ale firmei…

- Jamie Oliver și-a platit singur, anul trecut, un salariu de 5,2 milioane de lire sterline, in ciuda faptului ca profitul din afacerea sa cu restaurante era la un pas de colaps și 1000 de oameni urmau sa-și piarda joburile. Conturile celebrului chef arata ca el și soția lui au caștigat sume uriașe anul…