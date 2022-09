Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss a devenit, marti, noul premier al Regatului Unit, in urma unei intalniri la Castelul Balmoral, cu regina Elizabetha a II-a, care i-a cerut sa formeze un Guvern, relateaza BBC News. Aceasta intalnire cu regina la Balmoral face parte din procesul oficial prin care Liz Truss a devenit premier.…

- Asociația care reprezinta puburile și industria berarilor din Marea Britanie a cerut, marți, guvernului sa elaboreze de urgența un pachet de ajutor care sa ajute localurile sa ramana deschise in contextul creșterii astronomice a prețului la energie, relateaza Reuters. Autoritatea britanica de reglementare…

- Norvegia si Marea Britanie isi unesc fortele pentru a achizitiona micro-drone Black Hornet pentru a le trimite in Ucraina, scrie The Guardian. Costul va fi de pana la 90 de milioane de coroane norvegiene (aproximativ 8 milioane de lire sterline) si va include unitati Black Hornet, piese de schimb, transport…

- La aproape șase luni de la invazia Rusiei in statul vecin, Sir Jeremy Fleming, șeful Directoratului Serviciilor Secrete (GCHQ) din Marea Britanie, a facut o evaluare a capacitaților celor doua țari aflate in conflict. Astfel, expertul susține ca Vladimir Putin a pierdut razboiul informațional din Ucraina.…

- Guvernul Estoniei a aprobat, joi, un alt pachet de ajutor militar pentru Ucraina, inclusiv mortiere si arme antitanc, transmite Ukrinform. In plus, Estonia va sprijini instruirea soldatilor ucraineni in Marea Britanie si va trimite un spital de campanie in Ucraina, in cooperare cu Germania, a anuntat…

- Marea Britanie va avea cea mai calduroasa zi din istorie, cu temperaturi care vor atinge marti pana la 42C (107,6), transmite BBC. Luni, in Suffolk s-a atins o temperatura maxima de 38,1 C, cu putin sub recordul britanic de 38,7 C stabilit in 2019. Tara Galilor s-a confruntat cu cea mai calda zi inregistrata…

- Inca doi ministri au demisionat, joi, din guvernul condus de Boris Johnson, care a pierdut zeci de membri ai aparatului guvernamental. Premierul conservator refuza in continuare sa plece din Downing Street 10, invocand „mandatul colosal” primit de la alegatori. Pana joi dimineața, numarul plecarilor…

- Ucraina va face schimb de prizonieri pentru a asigura eliberarea celor doi britanici capturați, care au fost condamnați la moarte, a anunțat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie, potrivit The Telegraph. Vadym Prystaiko a sugerat ca barbații, ambii membri activi ai armatei ucrainene care au fost reținuți…