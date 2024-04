Stiri pe aceeasi tema

- O operațiune de salvare a trei cetațeni ucraineni este in curs in Munții Maramureșului. Autoritațile au fost alarmate de unul dintre ucraineni, de 27 de ani, care a transmis ca alți doi, de 45 și 46 de ani, sunt in hipotermie și nu mai pot continua drumul.

- Doi barbați din Ucraina, printre care și un tanar care a plecat de acasa dupa ce a primit ordin de incorporare, au fost salvați in noaptea de marți spre miercuri din Munții Maramureșului de echipajele Salvamont și ale Poliției de frontiera.

