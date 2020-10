Cehia prelungește starea de urgența pana la 20 noiembrie in condițiile in care transmiterea accelerata a coronavirusului s-a redus, dar nu s-a ieșit din zona roșie. Parlamentul de la Praga a acceptat prelungirea starii de urgența pana la data de 20 noiembrie. Guvernul minoritar condus de Andrej Babis a cerut prelungirea pana la 3 decembrie. Starea de urgența a fost instituita in Cehia pe data de 5 octombrie . Starea de urgenta permite guvernului sa mentina restrictiile antiepidemice care restrang libertatea de miscare, inclusiv interdictia de circulatie intre orele 21:00 si 05:00 si interzicerea…