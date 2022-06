Aceasta presedintie, pe care Cehia o preia de la Franta si urmeaza sa o predea Suediei, ”nu este prevazuta cu vreme buna, ea este prevazuta cu vreme rea”, avertizeaza Pavel Havlicek, de la Asociatia pentru Afaceri Internationale cu sediul la Praga. Guvernul ceh ii primeste vineri pe comisarii europeni, intr-un castel, la discutii, urmate de un concert, in aceasta tara cu 10,5 milioane de locuitori care a aderat la UE in 2004. Praga vrea sa puna in centrul presedintiei sale a UE ajutarea Ucrainei, criza refugiatilor ucraineni si reconstructia ucraineana, dar si securitatea energetica europeana.…