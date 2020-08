CEC Bank: Șase măsuri pe care banca le-a aplicat în pandemie pentru a-și proteja clienții Cele șase masuri pe care CEC Bank le-a aplicat pentru a-și proteja clienții și angajații in pandemie și-au dovedit eficiența și se refera la modul de lucru, amanarea ratelor, acces extins și gratuit la serviciile de banking online, oferte online, suport pentru salariații implicații in lupta anti – Covid 19 și implicarea in programul IMM Invest. In luna martie, CEC Bank a lansat fluxul CEC_IN, care permite contractarea serviciilor bancare online 100%, fara deplasari la banca, de catre clienții din Romania și din diaspora. Pachetul oferit prin acest flux include cont curent, card bancar și acces… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

