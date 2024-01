Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Iasi va organiza, pe 31 decembrie, ”Revelionul iesenilor”, spectacolul fiind programat in Piata Palatului Culturii, potrivit news.roPotrivit oficialilor Primariei Iasi, costul pentru organizarea petrecerii se ridica la 366.052 lei cu TVA.Pentru concertul de Revelion, municipalitatea…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un avertisment meteo de ultima ora. Meteorologii au anunțat ca in unele zone ale țarii va fi ceața densa, burnița, ghețuș și vant puternic. Iata care sunt zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Ceața reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, joi seara, in zona depresionara a județului Maramureș. In Iași sunt condiții de formare a poleiului.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate…

- La Alba Iulia, Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita printr-un eveniment deosebit, zeci de bucatari pregatind peste 5000 de porții de mancare in curtea Palatului Princiar, pentru oaspeții orașului. Primaria Alba Iulia a ales sa ofere varza cu carnați in cadrul mesei populare. Evenimentul a avut…

- Vineri, 1 Decembrie 2023, in fața Catedralei Incoronarii din Alba Iulia, s-a desfașurat un eveniment deosebit – focul de artificii pe timp de zi. Incepand cu ora 12:20, in Piața Tricolorului, cerul Cetații Unirii a fost luminat de un impresionant foc de artificii timp de cateva minute. Pentru locuitorii…

- Mira și iubitul ei, Levi sunt mari iubitori ai vacanțelor, astfel ca au pregatit o surpriza speciala pentru mama artistei. Cei trei au plecat intr-o destinație de vis, loc in care femeia iși dorea sa ajunga de mai mult timp.

- Direcția de Sanatate Publica Alba, in colaborare cu: Instituția Prefectului Alba, Consiliul Județean Alba, Primaria Alba Iulia, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Crucea Roșie filiala Alba, Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, Asociația Club Sportiv GT Sport…

- Primaria Alba Iulia continua acțiunea de demolare a inca 23 de garaje din municipiu. Oamenii au termen pana luni, 30 octombrie 2023, sa desființeze singuri construcțiile ridicate pe domeniul public. Garajele se afla in Cetate, in zonele Albina – spate M-uri, spital și in spatele Bulevardului Transilvaniei.…