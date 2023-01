Meteorologii au emis, marti, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si polei, ce vizeaza zone din sase judete, in orele urmatoare, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 12:00, se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociata cu burnita […] The post Ceața, burnița și polei in mai multe localitați din șase județe, in umatoarele ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .