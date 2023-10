Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a celebrului actor, in varsta de 68 de ani, se agraveaza din cauza dementei, a declarat Glenn Gordon Caron, prieten al actorului american, potrivit Mediafax.Glenn Gordon Caron, cel care a creat serialul de succes „Maddie și David” la finalul anilor '80, in care Bruce Willis a jucat…

- Un bucureștean de 46 de ani a fost la un pas de moarte, dupa ce a suferit un accident cu parapanta in județul Argeș. Barbatul era cu un grup din Brașov, in comuna Stoenești, din Argeș, potrivit stirileprotv.ro . La un moment dat, o margine a parapantei cu care plecase din punctul Priseaca, s-ar fi agațat…

- In domeniul astrologiei, fiecare semn zodiacal poseda trasaturi și dorințe unice. In timp ce unii tanjesc dupa aventura și sunt entuziaști, alții iși doresc stabilitate și confort. In randurile de mai jos veți descoperi care sunt cele cinci semne zodiacale cunoscute pentru dorința lor neclintita de…

- Munca pompierilor nu este una ușoara, ei avand responsabilitați imense pentru siguranța cetațenilor și pentru protecția acestora. Totuși, sigur te-ai intrebat vreodata cat caștiga un pompier, insa nu ar trebui sa te gandești la cifre prea mari. Afla in randurile de mai jos! Cat de importanta este meseria…

- Statul a convins romanii ca, precum alte zeci și zeci de țari din toata lumea, Romania ii poate susține pe cei care și-au pierdut rudele și rostul in urma razboiului din Ucraina. Același stat care a dat banii a eșuat insa intr-un segment vital: traseul prin care sumele sa ajunga la cei care au nevoie.…

- O femeie a fost lovita de un tren, duminica dimineata, in municipiul Brasov. La sosirea echipajelor de interventie, victima era constienta si cooperanta, ea fiind scoasa de sub locomotiva de catre echipajele de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).Potrivit oficialilor…

- Coordonatorul echipei de experți care a elaborat proiectul noului Cod Silvic, asumat și finanțat prin PNRR, Ioan Vasile Abrudan, rectorul Universitații „Transilvania” din Brașov (UTB), este unul dintre cei mai bine remunerați rectori din Romania. Rectorul Ioan Vasile Abrudan, de trei mai bine remunerat…

- Un videoclip despre care se crede ca a fost ultimul filmuleț al lui Sinead O'Connor inainte de a muri la varsta de 56 de ani a fost un clip emoționant despre consecințele pe care le-a avut asupra ei sinuciderea fiului ei adolescent.Inregistrarea, postata pe 9 iulie, o arata pe cantareața irlandeza in…