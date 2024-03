Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada au aparut noi forme sub care substanțe psihotrope sunt distribuite astfel incat sa inșele vigilența celor care le combat. Multe dintre ele sunt disponibile chiar și pe internet. Numeroase substanțe periculoase ajung la indemana copiilor, a avertizat, intr-o emisiune televizata, Ramona…

- La data de 29 februarie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. S.T. Constanta, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic international de droguri de risc,…

- Un studiu a adus dovezi ca practica de injectare a hormonului de creștere la copii, folosind extract de la persoane decedate, poate arata cum se transmite boala Alzheimer.Aceasta practica, care a fost administrata la aproximativ 200 de copii intre 1959 și 1985, a avut ca rezultat faptul ca unele…

- In ultima zi a lui ianuarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracționala a trei persoane, banuite de trafic internațional de droguri de risc…

- V-ați intrebat vreodata care ar putea fi urmarile consumului de alcool și droguri la volan? Daca nu, va aratam noi! O patrula de ordine publica a observat un autoturism care se deplasa haotic, intr-un sens giratoriu. Polițiștii au pornit in urmarirea acestuia, care nu a oprit la semnalele polițiștilor,…

- In data de 21 și 22 ianuarie, carabinierii Direcției Regionale Centru, in timpul serviciului de menținere a ordinii publice, au identificat 2 tineri care aveau la ei substanțe interzise. Unul a reușit sa fuga de patrula.

- Sambata, 13.01.2024, in jurul orei 11:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, aflati in timpul unei misiuni de patrulare in municipiul Constanta, au observat pe strada Caraiman un barbat care vorbea cu doua persoane aflate intr un autoturism. La vederea masinii jandarmilor,…

- Noaptea trecuta, o șoferița de 20 de ani din Bistrița, care a consumat droguri, a intrat cu mașina in gardul unei case din Dej. Șoferița a ajuns la spital, dupa aceasta aventura nocturna. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, pe o strada din Dej. O șoferița de 20 de ani din Bistrița-Nasaud a pierdut…