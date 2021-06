Ceainării celebre din București. Lista locurilor cu cele mai aromate ceaiuri din capitală Daca ești un iubitor al ceaiului trebuie sa ajungi neaparat la aceste ceainarii celebre din București. Au cele mai aromate ceaiuri din Capitala, sunt delicioase și arata și impecabil. Infinitea este prima ceainarie celebra din București la care trebuie sa mergi. Este situata pe strada Dr. Grigore Romniceanu, nr. 7 (Cotroceni), și spațiul este de-a dreptul impresionant. Aromele de ceaiuri pe care le poți descoperi aici costa intre 15-20 de lei și sunt inifinite, printre ele regasindu-se cele de migdale, fistic, coriandru, boabe de piper roz, cimbru, menta, soc. Toate sunt servite in ceainice și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Bucuresti, dupa ce doua minore de 15 ani au disparut fara urma. Fetele care locuiau ambele in Sectorul 3 au plecat de acasa luni 31 mai, si nu s-au mai intors pana acum, astfel ca Politia Capitalei solicita sprijinul cetatenilor pentru depistarea celor doua adolescente.

- Este vorba de Școala Gimnaziala Voievod Neagoe Basarab nr. 16 din Sectorul 3 al Capitalei, administrata de Primaria Generala.Cladirea reprezinta un pericol pentru elevii care de miercuri ar fi trebuit sa revina la școala. Elevii din București s-au reintors in banci, fiind prezenți, fizic, la cursuri,…

- Alexandra Dinu, noua vedeta de la PRO TV, fosta soție a lui Adrian Mutu, a fost surprinsa in ipostaze romantice cu Ziv Tetelman, soțul Ralucai Sandu, fiica lui Mircea Sandu, fostul șef al FRF. Ziv Tetelman și Alexandra Dinu au fost surprinși la un apartament scump din zona Herastrau. Apoi,…

- Antrenorul formatiei FCSB, Toni Petrea, a prefațat astazi confruntarea cu Universitatea Craiova. Disputa este programata joi, de la ora 19.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa 4 a play-off-ului Ligii 1. Tehnicianul liderului susține ca Stiinta este pe „val“ dupa victoria in Gruia si ca se asteapta…

- Un incendiu devastator s-a produs la o celebra shaormerie din Capitala. Furia flacarilor a fost atat de puternica, incat deflagrația s-a extins și pe blocurile aflate in vecinatatea fast-food-ului. Salvatorii au intervenind in forța, zeci de persoane fiind evacuate și unele avand nevoie de ingrijiri…

- Alerta in Capitala – țeava de gaz fisurata langa Spitalul Grigore Alexandrescu: 16 persoane evacuate O țeava de gaz a fost fisurata langa Spitalui Grigore Alexandrescu din București. Pompierii intervin in acest moment. Ei vor sa se asigure ca totul e sigur, informeaza Digi24. Tocmai…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica , a anuntat ca se urmarste cresterea capacitatii de testare in Capitala, in acest sens urmand a avea loc o sedinta in cursul zilei de joi. ”Avem solicitare DSP sa gasim spatii”, a preciat prefectul. ”Capacitatea de vaccinare trebuie sa creasca. Fluxurile de vaccinare…

- Pana la Festivalul-concurs "Om Bun" nu mai fusese in Capitala. Era studenta. Insa "Om Bun" i-a "deschis poarta" Adei Milea, dupa ce trecuse de "usa" unei competitii de folk din Reghin. Foto: (c) ISABELA PAULESCU/AGERPRES FOTO "Acest festival mi-a "deschis poarta" exact…