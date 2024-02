Stiri pe aceeasi tema

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In prima ediție, Eliza și Cosmin Natanticu au luat parte la proba Calendarului Vieții și au avut parte de o surpriza la care nu s-ar fi așteptat. Iata cum s-a descurcat frumoasa…

- Mara Banica a suferit trei operații estetice, nu doar una singura, așa cum s-a speculat in presa. Intr-un interviu pentru wowbiz.ro, jurnalista a dezvaluit cat au costat-o intervențiile, in urma carora a ramas și cu unele suferințe. In urma cu aproximativ doua luni de zile, Mara Banica a ajuns din nou…

- Bebelusul in varsta de patru luni cu care mama s-a aruncat peste fereastra de teama unui incendiu a murit la scurt timp dupa ce a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Medicii au incercat resuscitarea acestuia, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator, insa fara succes, a precizat…

- Rezultatul analizelor a venit ca un trasnet in familia celui mic. Parintii au aflat ca Robert are o tumora cerebrala de patru centimetri. In prag de sarbatori, copilul a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

- Teama de a-si uita smartphone-ul acasa și obiceiul de a verifica constant rețelele de socializare sunt tipice pentru persoanele cu trasaturi de personalitate narcisista. La aceasta concluzie au ajuns cercetatorii de la Universitatea din Iași. Rezultatele cercetarii au fost publicate in Jurnalul de…

- Frica este o reacție emoționala puternica, adesea asociata cu senzații intense de neliniște, anxietate și stres. Este un raspuns natural la pericole sau amenințari percepute, care pot fi reale sau imaginare. Numerologia spune ca data nașterii tale indica ce te sperie cel mai mult, fricile pe care le…

- Pentru o mulțime de oameni, teama de intimitate poate fi rezultatul fricii de un posibil abandon. Frica de abandon se manifesta ca o teama adanc inradacinata de a fi parasit și ranit. Aceasta poate fi rezultatul faptului ca ingrijitorii primari (figuri adulte sau parinți) au abandonat in copilarie persoana.Tulburarile…

- Selectionata Kosovo a invins nationala Israelului cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, la Prishtina, intr-un meci din Grupa I a preliminariilor EURO 2024 la fotbal, din care face parte si Romania.