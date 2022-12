Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian condus de Giorgia Meloni a plasat joi in administrarea provizorie a statului o rafinarie a gigantului petrolier rus Lukoil, situata in Priolo, Sicilia, pentru a evita inchiderea acesteia si pentru a garanta continuitatea aprovizionarii nationale cu energie, a declarat pentru AFP…

- Noul Guvern de dreapta din Italia intentioneaza sa anunte luni cheltuieli suplimentare de aproximativ 30 miliarde de euro in bugetul pentru 2023, in special pentru reducerea impactului preturilor ridicate la energie, desi va amana unele din cele mai darnice promisiuni electorale, inclusiv reducerile…

- Guvernul de la Roma intentioneaza sa verifice potentiala vanzare a rafinariei detinute de Lukoil in Sicilia, pentru a preveni concedierile si pierderea productiei de combustibili pentru Italia, a anuntat ministrul Industriei, Aldo Urso transmit Reuters și Agerpres.

- Compania rusa Lukoil intenționeaza sa-și restructureze unitatea sa de tranzacționare Litasco și sa vanda rafinaria ISAB din Italia, in incercarea de a reduce impactul sancțiunilor și al viitorului embargo al UE asupra țițeiului rusesc, transmite Bloomberg.

- Ministrul italian al Energiei, Roberto Cingolani, si-a exprimat speranta ca rafinaria Lukoil din Sicilia va fi cumparata de un investitor strain, transmite Reuters. Sanctiunile impuse de Uniunea Europeana asupra importurilor de titei rusesc afecteaza sever rafinaria, responsabila pentru aproximativ…

