- Ministerul de Externe din Ucraina a pregatit pachetul de acte necesare pentru denunțarea acordul de prietenie, cooperare si parteneriat cu Rusia, semnat acum 21 de ani.Anuntul a fost facut de seful diplomatiei de la Kiev, Pavlo Klimkin. Decizia a fost criticata de Rusia.

- Remus Pricopie, rectorul SNSPA, susține ca Liviu Dragnea ar putea fi declarat persona non grata, menționand ca o astfel de idee ar exista deja in mai multe cancelarii occidentale, iar masura ar fi doar o oficializare."Este pentru prima data in trei decenii cand un diplomat roman, George Maior,…

- "Magnitsky Act" (Lista Magnitsky), adoptat de Senatul SUA in 2012, prevede sanctiuni de viza si financiare impotriva oficialilor implicati in incalcari ale drepturilor omului. Pana acum pe aceasta lista sunt 52 de persoane din Rusia, Uzbekistan si Ucraina, acuzate de coruptie si incalcari ale drepturilor…

- Rectorul SNSPA Remus Pricopie – un apropiat al lui George Maior, cel care in septembrie 2015 il inlocuia pe acesta la președinția Academiei de Științe ale Securitații Naționale, fondata de Gabriel Oprea – a lansat, marți, un atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-un interviu acordat Ziare.com,…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține ca scrisoarea transmisa lui Klaus Iohannis de Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, este, cel mai probabil, rodul unor intense activitați de lobby, pentru a promova interesele unor persoane și nu interesul public al celor doua țari."Impartașesc…

- Scandalurile in care este implicat PSD in ultima perioada risca sa afecteze grav imaginea partidului. Din ce in ce mai multe voci de renume din randurile socialiștilor europeni critica partidul. Ultimul atac a venit chiar ieri, in timp ce greii PSD petreceau la nunta fiului lui Liviu Dragnea.”Mi-e…

- Kremlinul a anuntat luni ca peninsula Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, este o parte inseparabila a Rusiei si nu va fi unul dintre subiectele discutate la summit-ul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, scrie Reuters potrivit News.ro. Putin este…

- Giuseppe Conte, noul prim-ministru al Italiei, a cerut o reanalizare a sanctiunilor impuse Rusiei si o redistribuire „obligatorie” a refugiatilor in Uniunea Europeana, scrie The Guardian. In primul sau discurs in fata parlamentarilor de cand a fost investit, Conte a reafirmat cateva teme principale…