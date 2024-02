Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american condus de democrați a votat pentru adoptarea unui pachet de ajutor de 95,34 miliarde de dolari pentru Ucraina , Israel și Taiwan, pe fondul indoielilor tot mai mari cu privire la soarta legislației in Camera Reprezentanților controlata de republicani.

- O analiza preliminara a concluzionat ca Rusia a lovit Kievul, saptamana trecuta, cu racheta hipersonica Zircon. Aceasta a fost prima sa utilizare in razboiul inceput de aproape doi ani, a declarat luni șeful unui institut de cercetare de la Kiev.

- Senatul american a blocat un proiect de lege de finantare suplimentara care includea ajutor financiar pentru Ucraina, Israel si Taiwan, precum si prevederi menite sa consolideze securitatea frontierelor, conform News.ro.Votul, care a avut loc in cea mai mare parte pe linie de partid, creste probabilitatea…