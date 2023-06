Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de semiconductori Intel Corp va cheltui 25 de miliarde de dolari pentru a construi o noua fabrica de cipuri in Israel, a declarat duminica premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care a precizat ca este vorba de cea mai mare investitie facuta vreodata in Israel, transmite Reuters,…

- Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a salutat momentul, declarand ca este „incantat sa extinda rolul Poloniei in lanțul global de aprovizionare cu semiconductori”. Varșovia nu a precizat ce subvenții a oferit Intel, scriu Reuters și Financial Times.Intel va construi o fabrica de asamblare și testare a…

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 4,6 miliarde de dolari intr-o noua fabrica de semiconductori si o facilitate de testare in apropiere de Wroclaw, Polonia, care ar urma sa devina operationala in 2027, ca parte a planului de investitii din Europa de 88 miliarde de dolari, pentru a-si majora…

- Producatorul de bunuri de lux francez LVMH a devenit luni prima companie europeana evaluata la peste 500 de miliarde de dolari, mulțumita creșterii vanzarilor sale in China și a aprecierii monedei euro fața de moneda SUA, relateaza Reuters.

- Canada si Volkswagen vor investi peste 20 de miliarde de dolari canadieni (14,8 miliarde de dolari) intr-o giga fabrica de baterii in St. Thomas, Ontario, cea mai mare investitie unica efectuata vreodata in lantul de aprovizionare din segmentul vehiculelor electrice, transmite Reuters.Cel mai mare…

- Producatorul german de vaccinuri BioNTech intentioneaza sa cheltuiasca cu pana la un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) mai mult pe activitati de cercetare-dezvoltare (R&D) anul acesta, transmit Xinhua si Reuters.De asemenea, compania va rascumpara actiuni de pana la 500 milioane de dolari…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a oferit angajatilor companiei de social media actiuni la o evaluare a platformei de socializare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit publicatiei The Information, care a citat o persoana familiara cu un e-mail trimis de Musk personalului Twitter,…

- Compania negociaza cu o serie de banci pentru a atrage aceasta suma si s-ar putea ajunge la un acord in acest an, a spus FT, citand persoane care au cunostinta de aceasta problema. Northvolt a strans pana acum miliarde de dolari prin emiterea de obligatiuni pentru a-si finanta investitiile in fabrica,…