- O societate americana, GoDaddy, si-a cerut scuze dupa ce si-a atras angajatii intr-o capcana, printr-un e-mail in care le promitea o prima de Craciun - in plina criza economica -, dar in realitate era vorba despre un test al securitatii informatice, relateaza AFP, potrivit news.ro”Am aflat ca unii…

- ”Am aflat ca unii angajati au fost bulversati de incercarea noastra de phishing si au considerat-o cruda, iar pentru aceasta ne-am cerut scuze”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al GoDaddy - cea mai mare intreprindere din lume de gestionare a numelor domeniilor pe Internet. ”In pofida faptului…

- Companiile ofera prime substanțiale angajaților la final de an, chiar si in pandemie La final de an, numeroși angajați se gandesc la prima de Craciun, pe care o așteapta dupa un an intreg de munca. Unii au incasat deja un bonus de final de an, chiar daca afacerile nu au mers grozav in pandemie. Indiferent…

- Dupa ce joi Raed Arafat a recomandat romanilor sa nu umble cu colindatul de Craciun și Anul Nou pentru ca exista riscul transmiterii coronavirusului, mai ales daca se va umbla din casa in casa, Diana Iovanovici-Șoșoaca, senatoarea aleasa de la AUR a facut luni un live pe Facebook in care arata cum…

- Paracetamol. Da, asta vor primi angajații de la Vatican, in locul tradiționalului pachet de Craciun. Adios panettone și șampanie. Cei 4.000 de angajați vor primi fiecare cate 5 cutii de medicamente impotriva racelii. Se spune ca angajații ar fi fost mulțumiți de ideea Papei. Presa din Italia spune ca…

- Tot mai multe companii renunta la bonusurile de Craciun, din cauza COVID-19. Anul trecut, 7 din 10 companii ofereau angajatilor bonusuri de Craciun. Media unui astfel de bonus intr-o corporatie era de 500 de lei. Anul trecut companiile se bateau in beneficii. Veneau care mai de care cu beneficii…

