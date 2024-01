Cea mai mare idiotenie dimineața e să bei o cafea Medicul Virgiliu Stroescu spulbera una din cele mai mari placeri ale romanilor. Acesta spune ca o ceașca de cafea dimineața este similara biciurii organismului și ca acesta este stresat și obligat sa consume din resursele pe care le are. “Un cal e obosit. Merge, merge și poate chair cade jos. Ce sa faci ca sa il trezești. Cumperi un bici și dai in el. Biciul da energie calului? Nu ii da energie, ii fura rezervele, ca el are rezerve, dar nu e timp. Daca bei cafea, ea scoate rezervele, ti se pare ca ești grozav, da le ai consumate. Te scoli dimineața obosit, bei o cafea, ai energie, nu mai ai nici… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

