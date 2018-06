Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul copiilor imigranților separați de parinți in SUA ia amploare, numarul minorilor desparțiți de parinții lor care au fost arestați a crescut considerabil in mai și prima parte a lunii iunie, ajungand la aproape 2.000 in șase saptamani. Acuzand blocajele din Congres asupra unei reforme a imigratiei,…

- Doua persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren provocata de apele iesite din matca in statul Carolina de Nord afectat de furtuna Alberto, retrogradata la categoria ciclon post-tropical, potrivit anuntului facut joi de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC), informeaza…

- Cum au pierdut americanii urma a 1.500 de copii in trei luni. In Statele Unite a izbucnit un scandal de proporții dupa ce o comisie a senatului american a descoperit disfuncționalitați masive in privința copiilor refugiaților care se prezinta la granițele statului, scrie buzzfeed.com Guvernul american…

- Oficiali ai administratiei Donald Trump vor inspecta patru baze militare americane pentru a vedea daca pot gazdui copiii migranti care au trecut ilegal frontiera, a informat marti Washington Post, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Saptamana trecuta, ministrul american al justitiei Jeff Sessions…

- Oficialii americani au descoperit o schema de frauda care a permis cetatenilor straini sa intre in Statele Unite sub identitati false, folosindu-se de o bresa de securitate din sistemul de atribuire al pasapoartelor din Ungaria, relateaza ziarul Washington Post, citat de Mediafax.

- Peste un milion de persoane au dobandit cetatenia ungara incepand din 2011 datorita unui proces de naturalizare accelerat implementat de Guvernul condus de Viktor Orban. Potrivit unui document al Departamentului pentru Securitate Interna al Statelor Unite citat de Washington Post, "aproximativ 700…

