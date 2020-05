Cea mai mare economie a lumii a pierdut 30 milioane de angajați, într-o lună și jumătate, din cauza pandemiei Cea mai mare economie a lumii a pierdut 30 milioane de angajați, intr-o luna și jumatate, din cauza pandemiei Aproape 4 milioane de americani au depus cereri pentru ajutoare de somaj in ultima saptamana, ceea ce duce numarul total al cererilor pentru alocatii de somaj depuse in ultimele sase saptamani in SUA la peste 30 de milioane. Departamentul american al Muncii a informat că 3,839 milioane noi cereri pentru ajutoare de şomaj au fost depuse în săptămâna care s-a încheiat la 25 aprilie, mai puţin faţă de o cifră revizuită de 4,442… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

