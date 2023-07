Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18-20 august, Ramnicu Valcea va fi luat cu asalt de cei mai tari artiști! S-a anunțat tot line-up-ul evenimentului! Dupa ce a facut mega show la “Ziua lui Ștefan”, spectacol organizat pe 9 iunie la Arenele Romane, Connect-R a fost anunțat la cea de-a doua ediție We Love Music Festival care…

- O femeie din Romania a lasat pe strazi un batran italian. L-a convins pe barbat ca este fiica lui și ca are urgent nevoie de bani pentru tratamente, sub pretextul ca este grav bolnava. Disperat sa o ajute, italianul de 82 de ani i-a dat acesteia toate economiile lui, anunța Realitatea.net. Mai grav,…

- Inca o surpriza pe scena WeLoveMusic Festival de la Platoul Feteni, Ramnicu Valcea, la WeLoveMusic Festival. Dupa ce anul trecut au sarbatorit majoratul, anul acesta Kamara și Andrei Ștefanescu iși serbeaza cei 19 ani de trupa Alb Negru in mijlocul festivalului. Line-up-ul festivalului de la Ramnicu…

- La Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" va avea loc miercuri, 24 mai 2023, de la ora 17:00, in Sala de Arta „Elena Greculesi", activitatea „Ciprian Porumbescu in inima copiilor". Este vorba de un microrecital susținut de elevi de la Colegiul de Arta „Ciprian ...

- Cea de-a doua ediție WeLoveMusic Festival, ce se desfasoara in perioada 18-20 august 2023, aduce, pe platoul Fețeni din Ramnicu Valcea, o seie de vedete. Vor face spectacol legendarii Fayde, East 17, Fun Factory, La Bouche, Snap!, Mr. President, Milli Vanilli, Nick NND, MC Dylma & DJ Pappa M., Cappella,…

- O familie de romani din Italia ocupa abuziv casa paznicului din cadrul unei vile istorice care se afla in inima Romei. Femeia spune ca sub nicio forma nu au de gand sa plece, pentru ca nu și-au gasit nimic de inchiriat la preț convenabil.

- O fetița in varsta de 14 ani, care s-a inecat cu un jeleu, la școala, se zbate intre viața și moarte. S-a intamplat astazi, in jurul orei 11, la Școala Gimnaziala din localitatea clujeana Geaca. La scurt timp dupa ce s-a inecat cu jeleul, fetița de 14 ani a intrat in stop cardio-respirator. In urma…