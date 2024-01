Stiri pe aceeasi tema

- Maradona a fost acuzat ca ar fi folosit companii din Liechtenstein pentru a se sustrage de la plata taxelor legale atunci cand a primit plați intre 1985 și 1990 de la clubul Napoli pentru drepturile sale de imagine.

- Hunter Biden, in varsta de 53 de ani, „a fost implicat intr-o stratagema pentru a nu plati cel putin 1,4 milioane de dolari in declaratiile sale fiscale federale" intre 2016 si 2019, potrivit procurorului special responsabil cu ancheta, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres.Fiul președintelui…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, se asteapta ca grupul auto Stellantis sa produca o versiune electrica a modelului Fiat Panda la uzina sa din apropiere de orasul Kragujevac (Serbia), transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Aleksandar Vucic, care a facut aceste declaratii duminica, la finalul…

- Trei administratori ai unui camin privat in care sunt ingrijite persoane varstnice, in judetul Brasov, sunt cercetati pentru evaziune fiscala de peste un milion de lei, fiind suspectati ca nu au raportat veniturile obtinute si, pentru a nu plati taxe, au inregistrat in contabilitate cheltuieli fictive…

- Locuitorii dintr-un oras-port din apropiere de Napoli, Italia, sunt terorizați de seria de seisme declanșate de un super-vulcan. Oamenii din Pozzuoli traiesc inspirand vaporii degajați de vulcan și cutremurandu-se din cauza fenomenului bradiseismic care mișca scoarța terestra continuu, transmite vineri…

