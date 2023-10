Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalii operatori aerieni de pe piața din Romania, anunța lansarea unui amplu proces de recrutare de personal. Interviurile se vor susține in mai multe orașe, inclusiv la Cluj-Napoca.

- In baza cererii nr. 83081 din data de 31.07.2023 si a actelor doveditoare depuse a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Global Agri Export SRL la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Ministerul Justitiei.Firma are sediul social in municipiul Constanta,…

- Majoritatea celor aproximativ 20.000 de locuitori din Yellowknife, capitala Teritoriilor de Nord-Vest (NT) din Canada, au fugit din provincie din cauza unui incendiu de vegetație de mari dimensiuni care se apropie, printre aceștia numarandu-se și proprietari de caini care au condus ore intregi cu animalele…

- Conglomeratul lui Buffet, Berkshire Hathaway, a dezvaluit donarea de catre Buffett a 50 de actiuni de clasa A, intr-o declaratie depusa la Comisia pentru bursa si valori mobiliare din SUA. Donatia a fost facuta pe 15 august, cand actiunile au inchis la aproximativ 538.107 dolari pe unitate. Aceasta…

- Producatorul german de arme Heckler & Koch a depus o plangere la tribunalul finlandez pentru comerț prin care reclama o achiziție directa de arme de catre Finlanda, de la un producator local, ocolind astfel regulile concurenței, relateaza Reuters.

- Prețul acțiunilor companiei de investiții a miliardarului Warren Buffett, Berkshire Hathaway, au ajuns luni la cel mai mare nivel din istorie dupa ce a inregistrat un profit operațional record de peste 10 miliarde de dolari, relateaza Reuters.

- Indicele de piața favorit al miliardarului și investitorului legendar Warren Buffett a urcat la 171%, un semnal ca piața bursiera ar putea fi supraincinsa dupa caștigurile din ultima perioada și ca o corecție a piețelor ar putea fi dupa colț, relateaza Markets Insider.

- In Romania, accesul cainilor sau altor animale de companie este interzis in multe locuri, spre nemulțumirea proprietarilor. De ceva vreme, insa, au inceput sa apara și unele excepții: un mare centru comercial din Capitala a renunțat la restricții, dar in anumite condiții. Dupa o rețea de magazine de…