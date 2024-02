Fundația lui Bill Gates și-a vândut acțiunile la companii gigant, precum Apple, Meta sau Amazon Mișcare surpriza facuta anul trecut de fundația lui Bill Gates, care a vandut acțiunile la companii foarte importante, precum Apple, Meta, Google, Amazon și Nvidia Fundația lui Bill Gates a lasat pe toata lumea cu gura cascata, dupa ce și-a vandut acțiunile la companii gigant din domeniul IT, precum Apple , Meta, Alphabet, proprietarul Google, Amazon și Nvidia. Fundația lui Bill Gates și-a vandut acțiunile la companii gigant din domeniul IT Deși vanzarile au avut loc in ultimul trimestru din 2023, acest lucru a fost dezvaluit de-abia acum, in dosarul 13F al Berkshire depus la SEC (Securities and… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

