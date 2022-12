Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii N.G.A, ACLI și Gabi Bagu au decis sa colaboreze pentru o piesa care poate vorbi pentru fiecare dintre noi in momentele in care ne simțim cu adevarat vulnerabili. Cei trei artiști lanseaza „Inima franta”, o piesa plina de emoție, cu care fiecare dintre noi poate empatiza. „Inima franta” este…

- MACORA și Arkanian fac echipa și lanseaza „Alina-ma”, o piesa despre pasiune, dorința, și toate sentimentele care te inconjoara atunci cand ești cu adevarat indragostit. „Alina-ma” este genul de piesa care ne poate face sa simțim totul cu și mai multa intensitate. Cei doi artiști aduc prin intermediul…

- ,,Move like that”, piesa cu vibe de festival nascuta in cadrul proiectului UNTOLD SESSION by DEMOGA Music este acum disponibila pe Spotify, YouTube, ‎Apple Music, Amazon Music și Deezer. ,,Move like that” este melodia produsa de Sambo și SBSTN și poate fi ascultata aici. ,,Move like that reprezinta…

- Andia lanseaza mult-așteptata piesa „La nevedere”, a carei varianta live a ajuns locul 1 in trending inainte de lansarea oficiala. „La nevedere” este o piesa al carui mesaj se ințelege inca din titlu, este un cantec trist de desparțire, care a fost compus de Alex Pelin,Vlad Lucan și Alexia Astelian,…

- Dupa ce au lansat impreuna albumul “Traume & Coșmaruri”, material ce a facut 500.000 de streams doar pe platforma Spotify in doar 3 zile, single-ul “Te Sun” by RAVA & NANE a ajuns numarul 1 pe toate platformele de streaming importante din Romania (Youtube, Spotify, Apple Music, Soundcloud etc.), fapt…

- Dupa ce au adunat zeci de milioane de streamuri cu „Menage a trois”, Holy Molly si LIZOT colaboreaza din nou pentru „Sunday Night”, o piesa ce vorbește despre libertatea pe care o simți oricand ești alaturi de prieteni. Continuand o serie de lansari de success ale artistei, printre care se numara piese…

- Dayana iși face debutul in cadrul Global Records cu single-ul “Do Without You”, o fuziune intre energia disco și ritmuri pop catchy. Artista ii surprinde pe fani cu fiecare lansare, iar “Do Without You” ii va cuceri prin vocea sa senzuala. Piesa a fost compusa de unii dintre cei mai de success compozitori…

- In timp ce hitul “Ferari” cucereste Romania și nu numai, ajungand in primele pozitii ale topurile din țara noastra, James Hype a lansat piesa “Crank”. Pe langa faptul ca este una dintre cele mai difuzate piese pe radiourile locale, piesa “Ferari” este prezenta in toate topurile, cum ar fi Spotify, Apple…