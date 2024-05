Stiri pe aceeasi tema

- Sa vina ielele este cea de-a treia piesa de pe Lume noua, EP-ul de 5 melodii pe care artista il va lansa in curand. Este o melodie inspirata din folclorul romanesc, artista fiind fascinata de mitologie. Ielele au captivat dintotdeauna conștiința populara și sunt fapturi care iubesc muzica, dansul și…

- Piesa ,,Inchid ochii” aduce in prim-plan tema iertarii și a depașirii trecutului in relațiile de iubire. Melodia emoționeaza prin mesajul sau puternic despre importanța de a lasa greșelile din trecut in urma și de a construi un prezent bazat pe afecțiune și ințelegere mutuala. Cu un amestec armonios…

- “Sick of Sad Songs”, cea mai noua lansare a lui Monoir, este o piesa plina de energie, care surprinde hotararea artistului de a se indrepta catre o perspectiva optimista. Piesa combina un ritm viu și contagios cu un refren extrem de antrenant, creat special pentru a ridica moralul și a inspira ascultatorii…

- Golan, unul dintre cele mai vibrante și inovatoare proiecte romanești, lanseaza cel de-al doilea EP – „III”, alaturi de focus track-ul „Sometimes” și inca doua piese noi. Prin intermediul muzicii lor electrizante, trupa Golan reușește sa captiveze publicul intr-un mod unic, prin combinația indrazneața…

- Imbinand elementele pop cu influențe country, Alexia revine cu un nou single de pus pe repeat, “Peste mari (și mai departe)”. Piesa este o celebrare a dragostei și a dorinței de a merge dincolo de orice obstacol pentru persoana iubita. In aceasta piesa, Alexia transmite povestea unei iubiri care depașește…

- Dupa anunțul ca Global Records și Versus Artist vor colabora pentru a sprijini tinerele talente, Satoshi, Olga Verbițchi și Marej, cel dintai deschide playlist-ul acestei colaborari. ,,Diferențe” este primul single pe care Satoshi il lanseaza alaturi de Global Records. Piesa ,,Diferențe” exploreaza…

- Alina Sorescu lanseaza o noua melodie incarcata de emoție: „TE ROG NU UITA” Dupa o revenire spectaculoasa in lumina reflectoarelor și dupa succesul remarcabil al melodiei „IN NUMELE IUBIRII”, talentata artista Alina Sorescu iși incanta din nou fanii cu o noua piesa care atinge adanc corzile sensibile.…

- In prima zi a celui mai vesel și romantic anotimp din an, Smiley lanseaza „Culoarea ta”, o piesa in toate culorile iubirii. De la albastrul ochilor, albul norilor, auriul cerceilor, verdele semaforului, movul strugurilor sau roșul aprins al nopților, Smiley coloreaza lumea in toate nuanțele din paleta…