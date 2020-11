Ce vârste aveau și care era starea celor 10 pacienți morți în incendiul de la spitalul din Piatra Neamț Cei 10 pacienți care au murit, sambata seara, in incendiul izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț erau toți infectați cu noul coronavirus și aveau peste 67 de ani. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean Piatra Neamț, cei zece pacienți care și-au pierdut viața in incendiul de la secția ATI, erau șapte barbați și trei femei cu varste intre 67 și 86 de ani și erau infectați cu virusul SARS-CoV-2. In ceea ce privește situația celorlalți pacienți internați la Piatra Neamț, afectat de incendiul de la secția ATI, conducerea spitalului a transmis ca a luat masurile necesare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor incendiului de la Spitalul Județean de la Piatra Neamț și le-a urat insanatoșire grabnica celor raniți. „Tragedia care a avut loc la Spitalul Județean Piatra Neamț a indoliat intreaga țara. Sunt profund indurerat de…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Incendiul care a ucis 10 pacienți din secția de ATI in Spitalul Județean Piatra Neam a fost extrem de puternic. Primele imagini din interiorul saloanelor distruse de flacari sunt de-a dreptul dramatice. Primele imagini din saloanele in care a distrus complet un salon și a produs pagube importante in…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, spune intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca incendiul ar fi pornit de la instalațiile de oxigen din secția de ATI. „Nu știm care este cauza, dar o cauza probabil este legata de instalațiile de oxigen. De starea instalației și de operarea ei […]. Chiar…

- Inca un pacient de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt a murit, dupa incendiul care a cuprins sambata seara un salon. Numarul deceselor ajunge la opt. „Avem 8 decese, un salon evacuat, iar 8 pacienți o sa fie transferați la Iași. O sa fie transferați la Lețcani.…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, șapte persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe iar medicul de garda prezinta arsuri de gradul II și III pe 80%…

- Șapte persoane și-au pierdut viața sambata seara și una se afla in stare critica in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a anunțat purtatoarea de cuvant a ISU Neamț, Irina Popa. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei…

- Nu mai puțin de 467 de suceveni au murit de COVID-19 de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Așa arata o situație intocmita de Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției și prezentata in ședința extraodinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava…