Ce va urma în războiul din Ucraina. Avertismentul NATO NATO nu a observat nicio schimbare in strategia nucleara a Rusiei, a declarat secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, avertizand ca urmeaza “o și mai mare brutalitate” a armatei ruse in Ucraina. „Trebuie sa ne pregatim pentru ofensiva rusa, pentru o si mai mare brutalitate, mai multa suferinta si chiar o mai mare distrugere masiva […] The post Ce va urma in razboiul din Ucraina. Avertismentul NATO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica „nu a observat nicio schimbare” in strategia nucleara a Moscovei, insa a avertizat ca trebuie sa ne pregatim pentru „si mai multe distrugeri masive” comise de Rusia in razboiul din Ucraina si a pledat pentru intensificarea…

- NATO este pregatita sa sprijine Ucraina pentru anii urmatori, in razboiul impotriva Rusiei, care ar putea sa se prelungeasca ”luni sau chiar ani”, a declarat joi secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg.

- NATO este pregatita sa sprijine Ucraina pentru anii urmatori, in razboiul impotriva Rusiei, care ar putea sa se prelungeasca „luni sau chiar ani”, a declarat joi secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, potrivit BBC.

- Anuntul secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a fost facut vineri la radio BBC, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Jens Stoltenberg a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru, dar a apreciat ca rezultatele armelor livrate pana…

- NATO, prin vocea secretarului general Jens Stoltenberg, a avertizat, miercuri, Rusia impotriva utilizarii armelor chimice in Ucraina și a promis sprijin suplimentar pentru Kiev, inclusiv asistența și echipamente pentru securitatea cibernetica. Stoltenberg a anunțat ca liderii alianței celor 30 de state…

- „Liderii NATO vor decide la summitul lor maine (joi) sa consolideze pozitia de aparare cu patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, in Romania, in Ungaria si in Slovacia, aducand la opt gruparile tactice desfasurate de la Marea Baltica la Marea Neagra”, a declarat Jens Stoltenberg intr-o conferinta de…

- Lanturile de aprovizionare permanent afectate vor duce probabil "la cresteri imense de preturi, deficit de energie si inflatie. Ar putea fi foarte riscant pentru economia europeana si cea germana", a apreciat seful celui mai mare producator auto din Europa.Acesta si-a exprimat sprijinul pentru "sanctiuni…

- Lanturile de aprovizionare permanent afectate vor duce probabil "la cresteri imense de preturi, deficit de energie si inflatie. Ar putea fi foarte riscant pentru economia europeana si cea germana", a apreciat seful celui mai mare producator auto din Europa.Acesta si-a exprimat sprijinul pentru "sanctiuni…