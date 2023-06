Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea paramilitara Wagner va continua sa opereze in Mali si Republica Centrafricana, anunta luni ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care subliniaza ca rebeliunea acestei organizatii in Rusia nu va afecta relatia Moscovei cu prietenii sai, relateaza AFP.

- Puciul eșuat pus la cale de Prigojin ”a sfidat direct autoritatea lui Vladimir Putin”, a afirmat șeful diplomației americane intr-un interviu pentru canalul american de televiziune CBS. ”Criza din Rusia scoate la lumina fisuri reale existente la cel mai inalt nivel rus”, a mai spus Antony Blinken. Puciul…

- Pe parcursul a 24 de ore, Vladimir Putin s-a confruntat cu cea mai dificila provocare la adresa autoritații sale de cand a preluat puterea in Rusia in urma cu doua decenii. Deși riscul imediat pare sa fi fost inabușit de marginalizarea efectiva a lui Prigojin și a Wagner, dictatorul rus nu poate ieși…

Armata rusa desfasoara sambata operatiuni de "lupta" in regiunea Voronej, frontaliera cu Ucraina si situata la circa 600 km sud de Moscova, au anuntat autoritatile locale, in plina revolta armata a grupului de mercenari Wagner, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Este vorba despre tradare - a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin, in primul sau discurs public dupa ce trupele Wagner au atacat Rusia. Aceasta lovitura nu va fi iertata. Acești oameni vor fi aduși in fața justiției.

- Institutul pentru Studierea Razboiului a declarat in actualizarea sa recenta ca ministrul rus al apararii Serghei Soigu și comandamentul militar rus incearca sa-și recapete favorurile președintelui rus Vladimir Putin in urma operațiunilor defensive de succes din sudul Ucrainei și incercarea de a oficializa…

- Unii oameni puternici ruși ar putea sa-l intimideze pe fondatorul grupului de mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, pentru a-și reduce influența și ambiția politica, a declarat Institutul pentru Studierea Razboiului in ultimul sau raport.Oamenii puternici ruși – identificați ca „siloviki” in raport…

Dupa amenințarea lui Prigojin cu retragerea din Bahmut, liderul cecen Ramzan Kadirov, susținator al lui Putin, s-a oferit sa trimita unitați speciale pentru a inlocui mercenarii din grupul Wagner. Prigojin a acceptat oferta.