Ce va face USR cu noul Guvern USR merge inainte și fara susținerea foștilor parteneri de Coaliție. Așa ca a decis sa depuna, luni, in Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Biroul Național al USR s-a intrunit, vineri, la solicitarea premierului desemnat Dacian Cioloș și a stabilit un calendar clar pentru zilele urmatoare. Sambata va finaliza programul de guvernare, duminica […] The post Ce va face USR cu noul Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Dacian Ciolos a declarat vineri ca USR ramane in continuare determinat sa propuna, pana la inceputul saptamanii vitoare, un Guvern in Parlament. ”Nu putem sta sa pansam tot felul de ego-uri ranite”, a afirmat președintele USR. Dacian Ciolos a mai spus ca, din momentul in care a venit…

- Echipa “USR PLUS la Guvernare 2024”, din care fac parte fostul copreședinte al partidului Dan Barna și cațiva dintre foștii membri ai cabinetului Cițu, a obtinut 14 mandate in Biroul Național de la conducerea partidului, al carui președinte este Dacian Cioloș. Pe lista “USR PLUS la Guvernare 2024” sunt:…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, duminica, ca din punctul sau de vedere formațiunea ar trebui sa se intoarca la guvernare, insa, doar in anumite condiții. ”Suntem pregatiți pentru orice scenariu, evident. Am spus ca nu ne agațam de funcții, suntem pregatiți pentru orice varianta. Eu…

- Dacian Cioloș, co-președinte al USR PLUS, a lansat, vineri, un atac dur la adresa liberalilor, inainte de ședința de Guvern in care Executivul poate adopta Programul național de dezvoltare Anghel Saligny, in valoare de 10 miliarde de euro. “Știu ca PNL-ului nu ii vine sa creada ca vom merge pana la…

- Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat ca formatiunea nu va iesi de la guvernare. “O sa muriti cu noi de gat aceia care rezistati la reforme, pentru ca e momentul ca Romania sa fie reformata”, a fost mesajul sau. Vicepremeirul Dan Barna a declarat, sambata, in cadrul unui bilanț de opt luni…

- Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, a facut un bilanț dupa opt luni de guvernare și a afirmat in fața conducerii USR PLUS, ca nu este deloc multumit de progresul guvernarii. Barna a spus ca, desi USR PLUS nu vrea sa iasa de la guvernare, nici nu va ramane in orice conditii. Totodata, Barna a reclamat…

- Scandal in ședința Biroul Național USR PLUS in care s-a discutat despre organizarea Congresului din luna octombrie, la care va fi aleasa noua conducere a partidului. Dacian Cioloș vrea ca la Congres sa poata participa și membrii care nu s-au vaccinat din motive medicale, deși o decizie anterioara, luata…

- Vicepremierul Dan Barna a recunoscut, vineri, ca exista in prezent „un blocaj” in coalitia de guvernare. Copresedintele USR PLUS a admis, astfel, ca acuzația președintelui Klaus Iohannis cum „ca sunt multe lucruri care nu functioneaza in coalitia aflata la guvernare” este fundamentata, insa identifica…