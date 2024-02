Dieta DASH poate reduce in mod eficient hipertensiunea arteriala și poate imbunatați starea generala de sanatate. DASH este un plan alimentar bazat pe prevenirea sau gestionarea tensiunii arteriale ridicate. In plus, are potențialul de a scadea nivelurile de colesterol lipoproteic cu densitate scazuta (LDL), care este asociat cu bolile de inima. Peste un miliard de […] The post Dieta DASH, programul alimentar conceput special pentru a combate hipertensiunea arteriala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .