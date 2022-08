Ce uniforme poarta supereroii din ziua de azi? Toata lumea iubeste supereroii. Fiecare supererou, indiferent ca este Batman, Superman sau Wonderwomen este definit de costumul pe care il poarta. Ceea ce putini oameni stiu este ca supereroii nu sunt doar in filme, benzi colorate si desene animate. Multi supereroi sunt printre noi: ne lovim de ei prin metrou, ii claxonam in trafic sau asteptam in spatele lor, la coada la magazin. Ne dam seama ca sunt eroi doar cand isi pun costumul si ne salveaza. Ce costum poarta supereroii de astazi? Supereroii reali poarta uniforme: Uniforme medicale , uniforme de politist, uniforme de pompier si uniforme… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

