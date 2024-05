Discounterul german Penny va deschide in Romania primul sau magazin autonom, unde articolele sunt scanate automat printr-un sistem de camere inteligente amplasate in interiorul magazinului. Nu este, insa, primul magazin de acest fel lansat in Romania, debutul fiind facut de Auchan recent. „Poți oricand sa plasezi produsele inapoi la raft, iar acestea se vor scadea […] The post Un magazin autonom revoluționar se lanseaza in Romania. Investiții de 1 miliard de euro anunțate appeared first on Puterea.ro .