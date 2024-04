Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan a fost intrebat, vineri, dupa depunerea la Biroul Electoral Central a listei de candidati a Aliantei PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, ce l-a determinat sa deschida usile primarilor PSD, desi in 2019 afirmase ca ele trebuie ferecate. “De-a lungul timpului, in campaniile electorale…

- "Europa are nevoie de Romania (si invers). La fel ca-n anii 30, extremismul isi arata coltii. Noi, reprezentati de PSD si PNL, trebuie sa dea viitoare majoritate a PE. Avem un razboi crunt la granita, mult prea aproape de Romania, stabilitatea si dezvoltarea sunt cuvintele care speram sa dea incredere…

- Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, s-au intalni la terasa, la fostul sediul USL, unde au semnat listele pentru europarlamentare, dupa care au plecat la sediul BEC pentru a le depune. Ciuca și Ciolacu s-au intalnit la terasa, la fostul sediu USL unde au semnat listele pentru europarlamentare,…

- Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au depus vineri lista pentru europarlamentare. Inainte sa mearga la sediul BEC, s-au oprit la noul sediu al alianței, cladirea care in urma cu 10 ani era sediul USL, transmite Digi 24. Social-democrații i-au așteptat pe liberali la terasa. Cele doua…

- Dupa scandalurile legate de migrația primarilor din cadrul partidelor componente ale Coaliției, surse apropiate dezvaluie ca Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au purtat discuții care au condus la un pact secret intre cele doua tabere, menit sa puna capat "furtului" de primari intre cele doua formațiuni.Problema…

- „E o situatie nedorita, dar, in acelasi timp, cred ca e o lectie pentru fiecare partid sau coalitie. E foarte complicat pentru un om care a stat, functionar fiind, in zona birourilor, a birocratiei, chiar si cea bruxelleza, sa intre in spatiul public, in zona publica si sa suporte presiunea extraordinara…

- A fost facuta cunoscuta lista provizorie a candidatilor la alegerile europarlamentare. Lista va fi deschisa de Ramona Chiriac din partea aliantei PSD PNL, potrivit stiripesurse.ro.Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, va fi urmata de Mihai Tudose de la PSD si Rares Bogdan…

