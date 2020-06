Ce trebuie sa stii despre fatetele dentare Fatetele dentare sunt o optiune excelenta pentru persoanele interesate de imbunatatirea aspectului danturii lor. Acestea sunt niste constructii protetice unidentare, sub forma unor foite fine din ceramica sau oxid de zirconiu, care se cimenteaza pe suprafata vizibila a dintilor, de regula pe dintii frontali. Odata aplicate, rezultatul este unul cat se poate natural, insa mult imbunatatit, dintii fiind acum lipsiti de orice imperfectiune, inclusiv de pete, goluri si ciopliri. Mai mult, folosind fatete dentare , pacientii pot sa isi rezolve micile probleme de aliniere a dintilor, reusind astfel… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Mersul la dentist este ceva important de facut de catre orice persoana, astfel incat sa va asigurati de faptul ca va bucurati mereu de o sanatate orala cat mai buna. Controalele ar trebui facute bianual, ele fiind foarte necesare pentru a depista din timp orice fel de problema. Persoanele care se confrunta…

- Deputatul PSRM, Radu Mudreac, scrie pe pagina sa de Facebook ca Andrian Candu face demersuri pentru a pastra cele peste 22,3 milioane de euro pe care le datoreaza statului ”Avia Invest” in buzunarul fugarului Ilan Șor, condamnat in Moldova la 7,6 ani de inchisoare pentru corupție. Autoritatea Aeronautica…

- Primii dinti care apar la bebelusi, denumiti in mod comun „de lapte”, sunt deja formati sub gingii inainte de nastere. Varsta la care erup acestia variaza de la copil la copil. In general, incep sa se dezvolte atunci cand micutul are intre 6 si 9 luni. Setul complet de 20 de dinti apare cam la varsta…

- Un studiu recent a aratat ca absolut toate evenimentele cu mare impact asupra ta, pe langa stilul de viata sau dieta, sunt imprimate pentru totdeauna pe dintii tai. Desi pare greu de crezut, dintii pot indica inclusiv daca o persoana a suferit multa vreme de o boala sau daca a fost la inchisoare, arata…

- Dupa ce mai multe voci au fost impotriva celei mai mari investitii private din Pitesti, peste 80 de milioane de euro pentru constructia Arges Mall din cartierul Tudor Vladimirescu, acum toata lumea si-a dat seama de importanta acestui investitor. Pe fondul pandemiei de coronavirus, cand reducerea investitiilor…

- Indiferent de cat de bine respecți regulile de igiena orala, alinierea defectuoasa a dinților va fi intotdeauna un factor de presiune sociala. Aceasta grija asupra aspectului zambetului este cel mai des intalnita la varsta adolescenței, motiv pentru care aparatul dentar este adesea asociat cu tinerii.…

- Un aspect neplacut al dinților te poate face sa te simți mai puțin increzator in acțiunile pe care le intreprinzi; in plus, interacționezi cu ceilalți intr-un mod reținut. Este esențial sa te preocupi de sanatatea dinților tai, iar primul lucru pe care il poți face in acest sens este sa te asiguri ca…