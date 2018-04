Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD a luat decizia de a-l demite pe Adrian Dobre din funcțiile de purtator de cuvant al partidului si de secretar de stat in Ministerul Comertului. Liviu Dragnea a oferit alta varianta, cum ca Dobre și-a dat demisia din propria inițiativa.Aflat la Antena 3, la emisiunea…

- Trei barbati povestesc despre cum reușesc ei sa aiba o casnicie perfecta. Primul: – Eu, cand simt ca relatia mea nu mai merge perfect, imi trimit nevasta doua saptamani la bai, in Grecia. Face acolo tratamente cu ape naturale, cu ultraviolet, iar cand se intoarce arata intinerita, zambeste mai mult,…

- Berbec. Are compatibilitate, in afara de leu și sagetator, insuși cu zodia lui, cu berbecul. Știi cum se intampla, sa te vezi in oglinda.. cand ai un partener nativ din aceeași zodie e ca și cand te-ai ...

- Indonezia a semnat un contract pentru achizitionarea a 11 avioane de vanatoare Sukhoi Su-35 din Rusia in valoare de 1,14 miliard de dolari, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Ministerului indonezian a Apararii, citat de AFP. Doua dintre aparate vor fi livrate in august 2018, alte sase in termen…

- Invitat sa participe la show-ul „Ferma vedetelor”, Andrei Duban sustine ca a facut fata provocarilor, mai ales ca alaturi i-a fost si sotia, Gratiela, insa psihic i-a fost aproape imposibila ruptura de Armin. Andrei Duban s-a despartit pentru cateva saptamani de fiul lui. Desi initial s-a bucurat ca…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, a declarat vineri, intr-o interventie telefonica televizata, ca excluderea din partid a primarului din Iasi, Mihai Chirica, „nu este absolut deloc o pierdere” si a afirmat ca acesta „a atacat acest partid in mod suficient de josnic, de multe ori mizerabil,…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru MEDIAFAX, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila.