Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Doar anumite antibiotice vor putea fi eliberate fara rețeta in farmacii. Precizari despre noul ordin privind medicamentele Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Adriana Pistol, a facut precizari joi in legatura cu noul ordin al ministerului privind eliberarea antibioticelor fara rețeta…

- ​Autoritațile au dat unda verde pentru ca romanii sa poata ridica din farmacii o doza „de urgența ” de antibiotic pentru 48 de ore, insa au pus carul inaintea boilor, relateaza HotNews.ro.Pana la eventuala dezvoltare a unei platforme informatice de inregistrare a CNP-urilor, Ministerul Sanatații se…

- Ministerul Sanatații (MS) a facut precizari, luni seara, despre procedura de eliberare a antibioticelor in farmacii, fara rețeta. Aceste medicamente pot fi obținute fara prescripție pentru o perioada de 48 de ore. Farmaciile vor avea obligatia sa raporteze zilnic toate medicamentele din categoria antibiotice…

- Doza de antibiotic din farmacii, pentru situații de urgența, fara prescripție, scade la 48 de ore Ministerul Sanatații a transmis intr-un comunicat ca noul ordin privind eliberarea antibioticelor in farmacii nu impune niciun model special de formular și scade doza pentru situații de urgența, care se…

- Potrivit unui ordin al Ministerului Sanatații, antibioticele și antifungicele de uz sistemic prescrise de catre medici pe rețete, altele decat prescripțiile gratuite și compensate, vor fi eliberate la farmacie numai in baza unei prescripții medicale. Potrivit comunicatului emis, vineri, Ministerul Sanatații…

- In cadrul reuniunii eHealth au fost prezentate și dezbatute planurile de acțiune pentru digitalizarea sistemului de sanatate din Romania. Dezvoltarea infrastructurii digitale la nivelul spitalelor, prescripția digitala și dosarul electronic al pacientului se afla printre prioritațile majore. Alte elemente…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. In acest an, s-au inscris 10.000 de candidati. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ca spus ca in acest an la concursul de Rezidentiat a fost alocat cel mai mare numar…