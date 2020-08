Ce sunt și ce fac inhibitorii de colinesterază cu care ar fi fost otrăvit Aleksei Navalnîi Medici germani au anuntat luni ca investigatiile medicale efectuate opozantului rus Alexei Navalnîi indica o posibila otravire a acestuia cu un fel de inhibitor de colinesteraza, desi substanta specifica înca nu este cunoscuta, scrie Reuters.

Potrivit agentiei Reuters, exista cinci elemente care trebuie avute în vedere despre aceasta substanta, potrivit Agerpres.

Inhibitorii de colinesteraza sunt un grup de compusi chimici cu o gama larga de întrebuintari, de la fabricarea armelor chimice si a pesticidelor pentru uciderea gândacilor si pâna la producerea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medici germani au anuntat luni ca investigatiile medicale efectuate opozantului rus Alexei Navalnii indica o posibila otravire a acestuia cu un fel de inhibitor de colinesteraza, desi substanta specifica inca nu este cunoscuta.Potrivit agentiei Reuters, exista cinci elemente care trebuie avute…

- Oficialii ruși din Sanatate au spus luni ca Aleksei Navalnîi, critcul Kremlinului, a fost testat negativ la inhibatori de colinesteraza când a fost spitalizat în Omsk sapamâna trecuta, contrazicând diagnosticul pus de doctorii germani care îl trateaza la Berlin, relateaza…

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat luni ca datele clinice indica faptul ca politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii prezinta ”urme de otravire”, transmit AFP, Reuters si dpa, conform Agerpres. Institutia medicala din capitala germana unde este tratat Navalnii a afirmat ca substanta…

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat luni ca datele clinice indica faptul ca politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii prezinta „urme de otravire“, transmite Reuters. Spitalul Charite din capitala germana a afirmat ca substanta gasita in corpul lui Aleksei Navalnii nu este deocamdata…

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat, luni, ca datele clinice indica faptul ca liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, prezinta „urme de otravire”, potrivit Reuters. De asemenea,...

- Guvernul german considera "destul de probabil" ca opozantul rus Alexei Navalnii, spitalizat in coma la Berlin, sa fi fost otravit, a declarat luni purtatorul de cuvant al executivului, potrivit Agerpres, care citeaza AFP si Reuters."Este vorba de un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui…

- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…

- Un avion medical a plecat din Germania vineri dimineata pentru a-l aduce pe Aleksei Navalnii din Siberia, unde opozantul rus se afla intr-un spital la reanimare, a informat presa germana, citata de www.archyde.com . Avionul a parasit Nurnberg (sudul Germaniei) la ora 3.11 (1.11 GMT), potrivit cotidianului…