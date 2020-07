Ce sunt laptopurile refurbished? De multe ori cand cautam un produs electronic se intampla sa dam de asa-zisele produse refurbished. Exista situatii cand aceste produse pot fi un targ mai bun decat achizitia unora noi. Ce este un laptop refurbished? Termenul refurbished laptop are o definitie destul de larga. Putem vorbi despre laptopuri aproape noi, doar scoase din cutie si returnate catre vanzator, pana la laptopuri trimise pentru reparatii in service, care nu au mai ajuns la fostul proprietar. Acestea pot fi vandute atat de catre producator, cat si de un magazin autorizat. Ca urmare, beneficiaza de cele mai multe ori de o… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

