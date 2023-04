Ce sunt europaleții și de ce sunt atât de importanți în industrie Fiind componente foarte importante in multe industrii, europaleții sunt esențiali, aceștia asigurand performanțe de top și avand in același timp proprietați unice. Exista așadar pe piața mai multe tipuri de europaleți și anume europaleți simpli și europaleți dubli. Cei simpli sunt produși la dimensiuni standardizate, ei fiind realizați din lemn de fag, plop sau din lemn de brad. Aceștia asigura un transport și o depozitare optima a marfii. Europaleții dubli sunt realizați din lemn de fag, brad sau din lemn de plop. Aceștia asigura depozitarea sau transportul in siguranța a meterialelor de construcții.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

