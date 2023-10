Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Andreei Marin, Adrian Brancoveanu a plecat de urgența in Israel dupa ridicarea nivelului de alerta in zona și acțiunile militare din Gaza. In calitatea sa de Consul General la Haifa, Israel, in care a fost numit recent, Brancoveanu și-a intrat in atribuții rapid. ”Precum știți, situația de criza…

- Irinel Columbeanu a avut ieri, 11 octombrie, prima apariție la TV dupa ce s-a mutat la azil. Fostul om de afaceri a aparut in emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, unde a vorbit despre cum e viața lui acum, dar și despre prietenii care l-au ajutat acum. Imbracat intr-un costum deschis la culoare,…

- Viața lui Irinel Columbeanu, de la agonie la extaz. Ieri milionar, astazi intr-un azil! Cine ar fi crezut ca cel care in anul 2007 avea o avere de circa 150 de milioane euro ar ajunge, la doar 66 de ani, intr-un centru pentru batrani?! Ei bine, s-a intamplat in cazul fostului soț al Monicai Gabor. […]…

- Danny Trejo este vedeta distribuției viitorului ”Miami Bici 2”, ce se filmeaza in Los Angeles, de acesta data. Vedeta multor producții hollywoodiene precum ”Macete”, ”Desperado”, ”Predators”, ”Dead in Tombstone” ori ”The Heat” (unde a jucat alaturi de Robert de Niro și Al Pacino), Trejo (79 ani) a…

- E oficial! Din 24 noiembrie, „Miami Bici 2” va putea fi vazut in cinematografele din toata țara. Primele cadre din filmul cu Matei Dima și Codin Maticiuc in rolurile principale.La trei ani de la apariția filmului „Miami Bici 1”, Codin Maticiuc și Matei Dima, cunoscut ca și BRomania, au anunțat cand…

- Nume cunoscute ale muzicii folk romanesti, intre care Mircea Vintila, Mircea Baniciu, Nicu Alifantis, Adrian Margineanu si Ducu Bertzi vor concerta la sfarsitul acestei saptamani la Brezoi, in cadrul festivalului "Baricada Folk", eveniment ce are loc pentru al patrulea an consecutiv in statiunea valceana…