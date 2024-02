Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca nu s-au ințeles pana acum cu PSD-ul in privința candidatului la prezidențiale – o miza politica uriașa, sa recunoaștem – liberalii iau in calcul ruperea Coaliției. Citește și: Minzina, despre achizitiile lui Lasconi in 2021: „Aici ne indreptam in zona infractionalitatii” Dupa eșecul negocierilor…

- Premierul Benjamin Netanyahu a anulat o ședința a Guvernului israelian din cauza disensiunilor dintre membrii coaliției de guvernare. Aceștia au puncte de vedere diferite in ceea ce privește situația din Gaza dupa terminarea razboiului cu Hamas, potrivit Sky News. Cabinetul israelian trebuia sa se intalneasca…

- Bancherii centrali susțin ca lupta impotriva inflației, dar au devenit specialiști in comunicate lipsite de claritate. Politica monetara a costurilor de imprumut pare un joc de alba-neagra pe nervii cetațenilor, companiilor și guvernelor. Banca Centrala Europeana ar putea fi nevoita sa majoreze din…