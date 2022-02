Ce studii și ce specializare are, de fapt, Andreea Marin Ce studii și ce specializare are, de fapt, Andreea Marin. Andreea Marin a fost și ramane una dintre cele mai apreciate prezentatore tv din Romania. Drumul ei spre televizune nu a fost insa unul atat de drept precum crede lumea. Dupa ce a terminat liceul, Andreea Marin a mers la Facultatea de Informatica. Ce studii și ce specializare are, de fapt, Andreea Marin Totodata, vedeta a avut prima apartie pe micile ecrane la TVR Iași, iar de aici viața ei s-a schimbat. Pe langa informatica, Andreea Marin a mai urmat și cateva cursuri de specializare in jurnalism, relații publice și publicitate in cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

